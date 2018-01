Hingis conquista título no Catar Sem dar chances para a adversária, a suíça Martina Hingis confirmou o favoritismo e conquistou o título do Torneio do Catar, que distribuiu US$ 170 mil em prêmios. Na final, neste domingo, a tenista número 1 do ranking mundial ganhou com facilidade da francesa Sandrine Testud, em 60 minutos de jogo, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Com apenas 20 anos, Hingis conquistou neste domingo o seu 37º título como profissional. ?Acredito que mereci ser campeã aqui, pois duas das minhas quatro vitórias foram muito difíceis?, avaliou a tenista suíça, que ganhou um prêmio de US$ 27 mil pela vitória. Testud ficou com US$ 14,5 mil.