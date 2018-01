Hingis: croata é considerado culpado O homem acusado de assediar a tenista suiça Martina Hingis foi considerado culpado hoje por um juri instalado em Miami (EUA) e poderá ser condenado a cumprir uma pena que pode chegar a quatro anos de prisão. O croata Dubravko Rajcevic, de 46 anos, vinha perseguindo a tenista por várias cidades do mundo e acabou preso há um ano, depois de seguir Martina inclusive em sua casa, em Zurique. Por um longo período, Rajcevic passou a enviar cartas, flores e fazer telefonemas insistentes à tenista, apesar de ela sempre se recusar a encontrá-lo e pedir para que se afastasse Ontem, em seu depoimento no tribunal do juri, Martina disse que chegou a temer por sua vida, depois de ver fracassar todos os pedidos para que a deixasse em paz. Antes, Rajcevic havia declarado que Hingis era a mulher de sua vida. Exames realizados após a prisão indicaram que o croata sofre de ?perturbação mental? e é acometido freqüentemente de ?delírios?.