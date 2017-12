Hingis dá show e vai à semifinal A tenista suiça Martina Hingis não encontrou a menor dificuldade e derrotou a italiana Francesca Schiavone por dois sets - parciais de 6/1 e 6/4 - e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Roland Garros. Na semifinal, Martina vai enfrentar a vencedora do confronto entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams.