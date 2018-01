Hingis descarta retorno definitivo Depois da derrota para a alemã Marlene Weingartner, pelo Torneio de Pattaya, na Tailândia, a suíça Martina Hingis descartou um retorno definitivo ao tênis. Aos 24 anos, ela ficou quase 3 anos afastada das competições, por conta da lesão nos dois tornozelos, até voltar a jogar profissionalmente nesta terça-feira. ?Nunca tive planos de jogar mais do que um torneio. Talvez dispute alguns jogos de exibição. Esse é o meu plano atual. Mas não tenho intenção de disputar mais competições?, revelou Hingis, que perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/2. Tenista mais jovem a liderar o ranking mundial - chegou lá aos 16 anos -, Hingis ganhou 40 títulos profissionais na curta carreira, atrapalhada pelas duas cirurgias nos tornozelos - feitas em outubro de 2001 e maio de 2002. Mas disse estar feliz longe do tênis. ?Minha vida nos últimos meses foi muito linda e me sinto muito bem?, garantiu a suíça.