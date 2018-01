Hingis desiste de jogar Pan-Pacífico A tenista suíça Martina Hingis anunciou nesta sexta-feira que não vai mais disputar o Torneio Pan-Pacífico, que seria disputado entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro. Campeã da edição 2002 do torneio, Hingis alega que ainda não se recuperou plenamente das operações que realizou no tornozelo, neste ano. Em maio ela foi submetida a uma cirurgia para reparação dos ligamentos no tornozelo esquerdo e em outubro foi a vez do tornozelo direito. Antes do Pan-Pacífico, Hingis já havia anunciado que não iria disputar o Aberto da Austrália, marcado para o início de janeiro.