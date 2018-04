Hingis deve anunciar aposentadoria pela 2a vez A tenista ex-número um do mundo Martina Hingis deve anunciar sua segunda aposentadoria do circuito mundial nesta quinta-feira, depois de não ter conseguido se recuperar de uma série de contusões. Hingis convocou uma entrevista coletiva para esta quinta no mesmo hotel próximo a Zurique onde confirmou seu retorno ao esporte, em dezembro de 2005. Hingis, de 27 anos, anunciou no mês passado que não jogaria mais em 2007 por problemas de lesão no quadril, afirmando que o período de recuperação seria longo até que estivesse totalmente em forma. Desde então, a imprensa suíça tem dito repetidas vezes que a dona de cinco títulos do Grand Slam estaria perto de definitivamente aposentar as raquetes. A suíça, nascida na extinta Tchecoslováquia, conquistou milhares de fãs por seu tênis gracioso e de muita técnica. Ela anunciou sua primeira aposentadoria em 2003, por não ter se recuperado bem de uma série de lesões no tornozelo. Após seu retorno ao circuito, Hingis surpreendeu quem ainda duvidava de sua força ao conquistar mais três títulos e encerrar 2006 como número sete do ranking mundial. Mesmo com a atual lesão, ela é a 19a do mundo.