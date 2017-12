Hingis é eliminada em Wimbledon A tenista espanhola Virginia Ruano Pascual, que está na 83ª posição no ranking mundial, causou a grande surpresa da primeira rodada do torneio de Wimbledon, em Londres. Ela derrotou a suíça Martina Hingis, cabeça-de-chave número 1, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), em apenas 65 minutos de jogo. Com 27 anos, Ruano provou estar em grande fase, já que conquistou recentemente dois título em Roland Garros: duplas com a argentina Paola Suárez e duplas mistas com o espanhol Tomás Carbonell. Enquanto isso, Hingis aumenta seu jejum em Grand Slam. A número 1 do mundo não é campeã de um dos quatro torneios mais importantes do circuito há dois anos e meio. Algumas das outras favoritas ao título de Wimbledon não tiveram dificuldades na estréia. A norte-americana Jennifer Capriati venceu a venezuelana Maria Alejandro Vento por 6/3 e 6/2. Já a espanhola Conchita Martinez derrotou a checa Daja Bedanova por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. E a norte-americana Serena Williams arrasou a húngara Rita Kuti Kis com 6/1 e 6/0.