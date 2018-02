Hingis é eliminada na primeira rodada do Torneio de Sydney A suíça Martina Hingis sofreu sua segunda derrota em dois dias e foi eliminada, nesta segunda-feira, na primeira rodada do Torneio de Sydney, na Austrália. Ela caiu diante da sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Ex-número do mundo, Hingis havia sido o vice-campeã do Torneio de Gold Coast, também na Austrália, no último sábado, quando perdeu o título para a russa Dinara Safina na decisão. Aliás, em Sydney a russa também não resistiu à local Nicole Pratt e foi eliminada por 4/6, 6/3 e 6/2. A jovem Jankovic, de 21 anos, ganhou seu segundo título da carreira na semana pasada, em Aukland, na Nova Zelândia. "Acabei de chegar de Auckland, então não tive muito tempo para me recuperar", disse a sérvia. "Fiquei bastante orgulhosa de como consegui me virar. Já tive vitórias melhores na minha carreira, mas obviamente foi um grande resultado e me dá muita confiança", analisou a tenista. Quem sofreu, mas venceu, foi Elena Dementieva. A russa derrotou a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 1, parciais de 6/7, 7/6 e 6/0. A norte-americana Patty Schnyder também teve bastante trabalho e também conseguiu uma vitória por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/3) em Vera Dushevina. *Atualizado às 10h40