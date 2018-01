Hingis e Kournikova: duelo de beldades Simpáticas, esbanjando charme e beleza, Martina Hingis e Anna Kournikova fazem neste sábado à noite um duelo de beldades no Desafio Petrobras de Tênis Internacional, jogando às 21 horas, na arena montada em plena praia de Copacabana. Ambas desembarcaram solteiras no Brasil. Kournikova, mais famosa pela sua exuberância do que propriamente pelos resultados em quadra, deixou o companheiro Henrique Iglesias nos Estados Unidos, enquanto Hingis confessou-se amiga do cavaleiro Rodrigo Pessoa, mas lamentou as irônicas voltas do mundo. ?Vim para o Rio e o Rodrigo está em Genebra?, disse a tenista suíça, a mais nova jogadora da história a liderar o ranking da WTA, com apenas 16,5 anos. Amigas, ricas e famosas, as duas jogadoras vivem momentos bem diferentes. Kournikova, com apenas 24 anos, nem sonha em voltar ao circuito profissional. Disse que o tênis já lhe deu muito. Veio de uma origem humilde, lutou contra dificuldades e agora quer simplesmente dedicar-se a exibições, trabalhos como modelos em campanhas publicitárias e emprestar seu prestígio e fama para projetos sociais. Hingis, com 25 anos, anunciou há apenas dez dias uma mudança radical. Depois de mais de três anos afastada das competições volta a brigar pelos títulos que a transformou numa das maiores da história. ?Estou programando a minha volta para o Aberto da Austrália?, embora oficialmente ainda não tenha recebido o wild card (convite). Sem ranking, Hingis precisa de um wild card ou disputar o qualifying do Aberto da Austrália. Mas, embora tenha negado, o diretor do torneio, o ex-tenista Paul McNamee já anunciou que um dos convites tem endereço certo: a ex-número 1 do mundo e tricampeã em Melbourne. As duas pouco falaram de tênis. Anna Kournikova comentou com entusiasmo o bom número de tenista do Leste Europeu e lamentou jamais ter cruzado com Maria Sharapova em quadra. ?Só a conheci na academia de Nick Bolletieri. Mas quando ela começou a jogar eu já estava me retirando?. Ainda assim, revelou ser amiga de outras duas russas, Anastásia Myskina e Svetlana Kuznetsova. Com rosto bem desenhado e traços acentuados pela forte maquiagem, Kournikova disse que seu relacionamento amoroso vai muito bem e, de bom humor, perguntou a Hingis se ela estava casada. A tenista suíça de sorriso claro e rosto natural falou da beleza das mulheres brasileiras e do talento nacional para o futebol. ?Fui correr na praia de Copacabana e vi que há muitas Giseles Bündchen, além de ter achado extraordinário ver crianças jogando futebol com muito talento?.