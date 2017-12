Hingis e Seles duelam na semifinal A suíça Martina Hingis irá enfrentar a norte-americana Monica Seles na semifinal do Master Series de Indian Wells, que é disputado nos Estados Unidos e distribui US$ 2,1 milhões em prêmios. A outra finalista do torneio sairá do confronto entre a suíça Emmanuelle Gagliardi e a eslovaca Daniela Hantuchova. Nas quartas-de-final do torneio, nesta quarta-feira, Hingis não teve problemas para derrotar a sul-africana Amanda Coetzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já Seles ganhou da espanhola Arantxa Sanchez Vicario por 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/3).