Hingis e Seles na final em Tóquio A tenista suíça Martina Hingis e a norte-americana Monica Seles irão fazer neste domingo a final do Torneio Pan Pacífico, que está sendo disputado em Tóquio e distribui US$ 1,2 milhão em prêmios. A decisão do título no Japão é uma reedição da semifinal do Aberto da Austrália, realizada no sábado passado, quando Hingis levou a melhor e venceu Seles. Na semifinal do Torneio de Tóquio disputada neste sábado, Hingis ganhou com facilidade da italiana Silvia Farina Elia por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Seles teve mais problemas, mas também venceu: fez 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/3) sobre a russa Anna Kournikova.