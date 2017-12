Hingis e Seles vencem em Indian Wells A suiça Martina Hingis e a norte-americana Monica Seles não tiveram o menor problema e avançaram para as quartas-de-final do Masters de Indian Wells. Na noite desta segunda-feira, Hingis derrotou a tenista do Zimbábue, Carla Black por 6/0 e 6/3, enquanto que Monica Seles despachou a japonesa Ai Sugiyama em dois sets - parciais de 6/0 e 6/1. A surpresa da rodada foi a derrota da belga Justine Henin. Terceira cabeça-de-chave, Henin foi derrotada pela eslovaca Daniela Hantuchova com surpreendente facilidade. Foram 2 sets a zero, parciais de 6-3 e 6-3. Hingis e Seles são as únicas das oito pré-classificadas que continuam na competição. As oitavas-de-final de Indian Wells tiveram ainda os seguintes resultados: Amanda Coetzer (África do Sul) venceu Alexandra Stevenson (EUA) por 6-1, 5-7 e 7-5. Arantxa SDanchez Vicario (ESP) venceu Silvia Farina Elia (ITA) por 6-4 e 7-6 (7-4). Lisa Raymond (EUA) venceu Anne Kremer (LUX) por 6-2 e 6-3. Emmanuelle Gagliardi (SUI) venceu Anastasia Myskina (RUS) por 1-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5). Anna Smashnova (ISR) venceu Meghann Shaughnessy (EUA) por 4-6, 6-3 e 6-1.