Hingis é surpreendida por Hantuchova e deixa Indian Wells Não foi só a russa Maria Sharapova que decepcionou no Masters Series de Indian Wells. Nesta terça-feira, a suíça Martina Hingis, ex-número um do mundo, caiu diante da eslovaca Daniela Hantuchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em partida disputada pela fase oitavas-de-final. Outra surpresa foi a eliminação da russa Nadia Petrova, que teve de abandonar a partida diante da francesa Tatiana Golovin, cabeça-de-chave 13, no começo do segundo set, quando perdia por 1 a 0. Petrova já havia sido derrotada no primeiro por 6/2. Em contrapartida, a russa Svetlana Kuznetsova confirmou o seu favoritismo e bateu a japonesa Ai Sugiyama por duplo 6/2.