Hingis e Testud na final no Catar A suíça Martina Hingis e a francesa Sandrione Testud disputarão a final do Torneio de Doha, no Catar. A tenista número um do mundo se classificou vencendo a austríaca Barbara Schett por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2. A sua adversária na disputa do título também não teve muito trabalho para derrotar a checa Adriana Gersi, por 6-1 e 6-1.