Hingis elimina Arantxa na Alemanha A tenista suíça Martina Hingis não teve dificuldade para eliminar a espanhola Arantxa Sánchez na primeira rodada do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, que distribui mais de US$ 600 mil em prêmios. Em jogo disputado nesta terça-feira, ela ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Em outras partidas da primeira rodada do torneio alemão, nesta terça-feira, a francesa Amelie Mauresmo derrotou a alemã Barbara Rittner por 6/4 e 6/0, a belga Kim Clijsters ganhou da russa Anastasia Miskina por 6/4 e 6/2, a norte-americana Alexandra Stevenson venceu a compatriota Meghann Shaughnessy por 6/3, 5/7 e 6/3, a croata Iva Majoli eliminou a italiana Rita Grande por 3/6, 6/4 e 6/4 e a austríaca Barbara Schett passou pela norte-americana Chanda Rubin por 1/6, 6/2 e 6/2.