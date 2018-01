Hingis eliminada em Amelia Island A tenista suíça Martina Hingis foi eliminada nesta sexta-feira, pela espanhola Arantxa Sanchez Vicario, do torneio de Amelia Island, nos Estados Unidos. No confronto entre a 1ª e a 11ª do ranking mundial, Sanchez acabou levando a melhor e fechou a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. A espanhola, que desde 1998 não vencia um set contra Hingis, vai enfrentar na semifinal neste sábado a francesa Amelie Mauresmo.