Hingis eliminada na estréia em Moscou No dia em que completou 22 anos, a tenista suíça Martina Hingis foi eliminada do torneio de Moscou pela russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, com um duplo 6-2. A número 10 do mundo deu adeus ao torneio nesta segunda-feira ao perder com facilidade para adversária, que aproveitou o fato de jogar em casa para superar uma das poucas concorrentes de Anna Kournikova em termos de beleza, charme e simpatia. Nos demais jogos do dia, a búlgara Magdalena Maleeva arrasou a israelense Anna Smashnova por 6-1 e 6-2 enquanto a russa Tatiana Panova derrotou a luxemburguesa Anne Kremer por 7-5 e 6-3. A competição distribui US$ 1,2 milhão em prêmios, além de contar pontos para o ranking da WTA.