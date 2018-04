Hingis enfrenta Capriati na final A tenista suíça Martina Hingis garantiu nesta madrugada uma vaga na final do Aberto da Austrália ao vencer a norte-americana Mônica Seles por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4. Hingis enfrentará na decisão a americana Jennifer Capriati, que derrotou a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 3/6 e 6/1), e ficou com a outra vaga. Confira os outros resultados: Duplas femininas Daniela Hantuchova (SLO) e Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) 2 x 0 Conchita Martinez e Magui Serna (ESP) Duplas masculinas Michael Llodra e Fabrice Santoro (FRA) 2 x 1 Julien Boutter and Arnaud Clement (FRA)