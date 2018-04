Hingis está na semifinal Martina Hingis avançou para as semifinais do Aberto da Austrália. Hoje, a suíça venceu com facilidade a italiana Adriana Serra Zanetti por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). A próxima fase não promete ser tão fácil para Hingis, que enfrentará Venus Williams ou Monica Selles. Confira os outros resultados: Duplas Amanda Coetzer (AFS) e Lori McNeil (EUA) 2 x 1 Sandrine Testud (FRA) e Roberta Vinci (ITA) Martina Hingis (SWI) e Anna Kournikova (RUS) 2 x 0 Kristie Boogert and Miriam Oremans (NED)