Hingis está nas semifinais de Hamburgo A tenista suíça Martina Hingis se classificou às semifinais do Torneio de Hamburgo ao derrotar nesta sexta-feira a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4. Ela vai enfrentar na próxima fase da competição, neste sábado, a vencedora do confronto entre a norte-americana Venus Williams e a espanhola Arantxa Sánchez.