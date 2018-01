Hingis fora do Aberto da Austrália A tenista suíça Martina Hingis, de 22 anos, ex-número 1 do mundo, anunciou, nesta segunda-feira, por intermédio de seus agentes, que não vai disputar o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada 2003, competição disputada entre os dias 13 e 26 de janeiro. ?Ela nos informou que não terá tempo suficiente para readquirir a forma para jogar?, afirmou John Lindsay. Hingis já conquistou cinco torneios de Grand Slam, que reúne os quatro maiores eventos do ano - Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. O último foi na Austrália, em 1999. Em maio deste ano, a suíça sofreu uma cirurgia no tornozelo.