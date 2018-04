Hingis ganha e avança em Tóquio A tenista suíça Martina Hingis venceu a alemã Marlene Weingartner por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2) e passou para a terceira rodada do Torneio Pan Pacífico, que está sendo disputado em Tóquio. Finalista do Aberto da Austrália (perdeu o título para a norte-americana Jennifer Capriati), Hingis é cabeça-de-chave número 1 da competição no Japão, que distribuirá US$ 1,2 milhão em prêmios. Mais seis partidas foram disputadas nesta quarta-feira no Torneio Pan Pacífico: a norte-americana Alexandra Stevenson ganhou da eslovaca Katarina Srebotnik por 6/1 e 6/4, a italiana Silvia Farina Elia derrotou a russa Tatiana Panova por 6/4 e 7/5, a russa Elena Dementieva venceu a japonesa Saori Obata com um duplo 6/3, a belga Els Callens passou pela japonesa Ai Sugiyama por 1/6, 6/2 e 6/4, a francesa Sandrine Testud eliminou a austríaca Barbara Schett por 4/6, 7/5 e 7/5 e Anne Kremer (Luxemburgo) superou a russa Elena Lijovtseva por 4/6, 6/1 e 6/3.