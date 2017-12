Hingis ganha fácil na estréia A tenista suíça Martina Hingis não teve dificuldades para vencer na estréia do US Open, nesta segunda-feira, em Nova York. A líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do torneio derrotou a norte-americana Laura Granville por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, pela primeira rodada do US Open, a croata Iva Majoli derrotou a russa Tatiana Panova com um duplo 6/1, a alemã Barbara Rittner ganhou da norte-americana Amy Frazier por 2 a 0 (6/1 e 6/2) e Lina Krasnoroutskaya (Rússia) eliminou Jill Craybas (EUA) por 7/5 e 6/3.