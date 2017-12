Hingis irá voltar ao tênis profissional A suíça Martina Hingis, de 25 anos, anunciou nesta terça-feira que irá voltar ao circuito profissional de tênis em 2006. Ex-número 1 do mundo e dona de 5 títulos de torneios do Grand Slam, ela ficou afastada das quadras nas últimas 3 temporadas, após sofrer uma série de problemas físicos. "Sinto falta do esporte e do desafio de competir entre as melhores. Quero comprovar se posso permanecer sadia e jogar de igual para igual com os destaques de hoje em dia", afirmou Hingis, que ainda não definiu o torneio de sua reestréia. "Nunca estive feliz, minhas lesões acabaram com minha carreira de forma inesperada e me forçaram a tomar a decisão de deixar o tênis", lembrou Hingis, mostrando estar recuperada dos problemas físicos. "Mas tenho ido bem desde então. E a aposentadoria me permitiu também comprovar outro tipo de vida." Apesar de ter apenas 25 anos e de não jogar desde 2002, Hingis pode ser considerada uma das maiores tenistas da história. Ela, ainda hoje, detém o recorde de ser a mais nova a virar número 1 do mundo, com 16 anos e 6 meses. E é a terceira colocada entre as que receberam as maiores premiações na carreira, atrás apenas de Steffi Graf e Martina Navratilova. Nascida na República Eslovaca e naturalizada suíça, Hingis também acumulou em sua curta carreira 78 títulos de simples e duplas. Foi, inclusive, uma das 5 tenistas da história a liderar os dois rankins simultaneamente. Mas as seguidas cirurgias nos tornozelos, em outubro de 2001 e maio de 2002, a afastaram do tênis profissional. Hingis chegou a fazer um teste em fevereiro passado, disputando um torneio na Tailândia - perdeu na estréia para a alemã Marlene Weingartner. Antes desse retorno ao circuito profissional, no entanto, Hingis fará uma exibição justamente no Brasil. Será no dia 10 de dezembro, na praia de Copacabana, no Rio, contra a russa Anna Kournikova, outra que deixou as quadras precocemente.