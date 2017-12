Hingis já está nas quartas-de-final A suíça Martina Hingis venceu a francesa Sandrine Testud por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 2/6 e 6/2. Com essa vitória, a tenista número 1 do ranking mundial chegou às quartas-de-final do torneio de Roland Garros, em Paris. Sua próxima adversária é a italiana Francesca Schiavone, que eliminou Cara Black (Zimbábue) por 2 a 0, com 7/6 (7/2) e 6/1. Outro duelo das quartas-de-final que já está definido é entre a russa Lina Krasnoroutskaia e a belga Justine Henin. Neste sábado, Krasnoroutskaia derrotou a italiana Silvia Farina por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). Henin também ganhou por 2 a 0, da australiana Barbara Schett, com parciais de 6/3 e 6/4. A cabeça-de-chave número 4 do torneio, a norte-americana Jennifer Capriati, também passou para as quartas-de-final. Ela derrotou a sua compatriota Meghann Shaughnessy por 2 a 0 (7/5 e 6/1). Sua próxima adversária será a vencedora do confronto entre Serena Williams (EUA) e a russa Nadia Petrova. A belga Kim Clijsters foi outra que venceu neste domingo e avançou para as quartas-de-final do torneio. Ela ganhou da eslovaca Henrieta Nagyova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Sua adversária sai da partida entre Rita Grande (Itália) e a húngara Petra Mandula.