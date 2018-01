Hingis lidera ranking com folga A suiça Martina Hingis manteve com folga a liderança no ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira. Hingis lidera com 6.105 pontos, muito à frente da norte-americana Lindsay Davenport, que aparece em segundo. Davenport acumula 4.892. A terceira colocada é Venus Williams, que tem 4.094. Veja abaixo as 10 melhores do ranking mundial e as posições das brasileiras. 1 - Martina Hingis (SUI) 6.105 pontos 2 - Lindsay Davenport (EUA) 4.892 3 - Venus Williams (EUA) 4.094 4 - Monica Seles (EUA) 3.521 5 - Conchita Martínez (ESP) 2.404 6 - Jennifer Capriati (EUA) 2.274 7 - Serena Williams (EUA) 2.238 8 - Mary Pierce (FRA) 2.126 9 - Anna Kournikova (RUS) 2.087 10 - Amanda Coetzer (África do Sul) 1.880 225 - Miriam D´Agostini (Brasil) 95 237 - Joana Cortez (Brasil) 84,5 284 - Vanessa Menga (Brasil) 66,5