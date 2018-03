Hingis mantém liderança do ranking A tenista suiça Martina Hingis manteve uma folgada liderança no ranking mundial, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA. Hingis acumula 5.725 pontos, contra 5.015 da norte-americana Venus Williams, que aparece em segundo. A também americana Lindsay Davenport é a terceira, com 4.329. A iugoslava Jelena Dokic, que venceu o Torneio de Roma neste final de semana, subiu para a 18ª posição. Veja as 10 melhores do ranging da WTA. 1 - Martina Hingis (SUI) 5.725 pontos 2 - Venus Williams (EUA) 5.015 3 - Lindsay Davenport (EUA) 4.329 4 - Jennifer Capriati (EUA) 3.338 5 - Amelie Mauresmo (FRA) 2.485 6 - Monica Seles (EUA) 2.423 7 - Serena Williams (EUA) 2.319 8 - Anna Kournikova (RUS) 1.926 9 - Elena Dementieva (RUS) 1.861 10 - Conchita Martínez (ESP) 1.835 As Brasileiras 254 - Joana Cortez 82 317 - Miriam D?Agostini 55 355 - Vanessa Menga 47