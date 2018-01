Hingis mantém liderança do ranking O ranking mundial da WTA (Associação das Tenistas Profissionais) não sofreu grandes modificações após a disputa do Torneio de Tóquio no domingo, conquistado pela iugoslava Jelena Dokic em partida contra a tenista espanhola Arantxa Sánchez. Com o resultado, Dokic subiu uma posição e está em 11º lugar na lista, enquanto Arantxa chegou à 18ª posição. A suíça Martina Hingis permanece no topo da lista com 5.256 pontos, seguida pelas norte-americanas Jennifer Capriati e Lindsay Davenport, com 5.123 e 4.345 pontos, respectivamente. O restante da lista das dez melhores tenistas do mundo é completado por Venus Williams (EUA), Kim Clijsters (Bélgica), Amelie Mauresmo (França), Serena Williams (EUA), Justine Henin (Bélgica), Monica Seles (EUA) e Nathalie Tauziat (França).