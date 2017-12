Hingis mantém liderança no ranking A suíça Martina Hingis permanece na liderança do ranking mundial da WTA divulgado nesta segunda-feira, com 5.681 pontos, contra 4.789 da norte-americana Venus Williams, segunda colocada. Na terceira posição está a norte-americana Lindsay Davenport, com 4.543 pontos. A brasileira melhor colocada na lista é a tenista Joana Cortez na 228ª colocação, com 103 pontos. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Martina Hingis - Suíça - 5.681 pontos 2) Venus Williams - EUA - 4.789 pontos 3) Lindsay Davenport - EUA - 4.543 pontos 4) Jennifer Capriati - EUA - 4.149 pontos 5) Serena Williams - EUA - 2.481 pontos 6) Amélie Mauresmo - França - 2.367 pontos 7) Kim Clijsters - Bélgica - 2.344 pontos 8) Monica Seles - EUA - 2.146 pontos 9) Justine Henin - Bélgica - 2.113 pontos 10) Nathalie Tauziat - França - 1.837 pontos 228) Joana Cortez - Brasil - 103 pontos 369) Miriam D´Agostini - Brasil - 43 pontos 370) Vanessa Menga Brasil - 42 pontos 466) Fernanda Maria Alves - Brasil - 26 pontos