Hingis passa para semifinal no Catar A tenista suíça Martina Hingis já está nas semifinais do Torneio do Catar, que está sendo disputado em Doha. Nesta sexta-feira, ela derrotou a sul-africana Joannette Kruger por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A adversária de Hingis será a austríaca Barbara Schett, que eliminou a russa Lina Krasnorutskaya por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Na outra semifinal, o duelo será entre a francesa Sandrine Testud e a checa Adriana Gersi. Hoje, Testud venceu a eslovaca Henrietta Nagyova, que abandonou a partida no segundo set após perder o primeiro por 6/3. Já Gersi ganhou da holandesa Kristie Boogert por 6/1, 3/6 e 6/4.