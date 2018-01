Hingis perde em sua volta ao tênis Depois de ficar mais de dois anos afastada dos torneios profissionais, por conta de uma grave contusão nos dois tornozelos, a tenista suíça Martina Hingis voltou às quadras nesta terça-feira. Mas perdeu para a alemã Marlene Weingartner por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/2, pelo Torneio de Pattaya, na Tailândia. Aos 24 anos, Hingis escolheu um torneio pequeno para voltar a jogar e descobrir se tem condições de entrar para valer no circuito da WTA. Contra uma tenista que está na 73ª colocação do ranking mundial, ela foi bem no primeiro set, mas levou a virada de Weingartner. Hingis atingiu o topo do tênis mundial aos 16 anos, tornando-se a mais jovem tenista a liderar o ranking e também a conquistar um torneio do Grand Slam - já ganhou títulos no Aberto da Austrália, em Wimbledon e no US Open. Sua primeira operação nos tornozelos aconteceu em outubro de 2001. Ela ainda tentou voltar, mas precisou passar por nova cirurgia em maio de 2002. E se aposentou no final daquele ano.