Hingis quer se vingar de Capriati Três vezes campeã do Aberto da Austrália, a suíça Martina Hingis chega à sua 6ª final consecutiva do torneio com um objetivo: vingar-se da norte-americana Jennifer Capriati, que a venceu na decisão do título do ano passado. O jogo será na madrugada deste sábado, na Rod Laver Arena, em Melbourne Park. O Aberto da Austrália é apenas o segundo torneio que Martina Hingis disputa desde outubro do ano passado, quando passou por uma cirurgia no tornozelo. Ela não deixou dúvidas de estar completamente recuperada e em boa forma, ao derrotar a norte-americana Monica Seles, que já foi quatro vezes campeã do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/1. Também a norte-americana Jennifer Capriati não deixou dúvidas de estar em condições de lutar pelo bicampeonato do Aberto da Austrália. Na semifinal, derrotou a belga Kim Clijsters por 4/6, 6/1 e 6/4. Sua adversária não tinha perdido um set sequer na competição. A final promete ser emocionante, reunindo uma jogadora de força e talento, como Jennifer Capriati, diante de uma das mais técnicas e inteligentes jogadoras do circuito profissional, como Martina Hingis, que está precisando voltar aos tempos em que conquistava títulos do Grand Slam. Além da final de simples, Martina Hingis também vai disputar o título de duplas. Ao lado da russa Anna Kournikova, enfrenta Daniela Hantuchova, da República Eslovaca, e a espanhola Arantxa Sanchez.