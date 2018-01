Hingis reconhece que terá que melhorar A tenista suíça Martina Hingis reconheceu, nesta sexta-feira, que terá que melhorar muito seu nível de jogo para poder voltar à elite mundial. Sua volta ao circuito, depois de três afastada das competições oficiais, acontecerá na próxima semana no torneio de Gold Coast, na Austrália. ?Se faço o jogo que costumava há três anos, não sobreviverei no circuito. Eu sei. Terei que melhorar em tudo, em técnica e no aspecto físico?, declarou Hingis, de 25 anos e ex-número 1 do ranking mundial da WTA. O objetivo maior da suíça, vencedora de cinco torneios de Grand Slam, é conseguir uma boa campanha no Aberto da Austrália, que começará no dia 16 de janeiro. Além de jogar em Gold Coast, Hingis participará do torneio de Sydney. ?Tive uma vida muito tranqüila e agradável nestes anos. Sem stress nem viagens. Mas preciso jogar. Sei que estou assumindo um risco, mas quero fazê-lo?, afirmou.