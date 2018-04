Hingis se aposenta após antidoping positivo para cocaína A tenista suíça ex-número um do mundo Martina Hingis disse nesta quinta-feira que teve um exame antidoping positivo para o uso de cocaína durante o torneio de Wimbledon deste ano. A dona de cinco títulos de Grand Slam afirmou em entrevista coletiva que está deixando o esporte. "Tive um exame positivo mas eu nunca usei drogas e me sinto 100 por cento inocente", disse Hingis, de 27 anos, em uma declaração breve. "O motivo pelo qual tomei essa decisão é que eu não quero ter uma briga com as autoridades antidoping. Por causa da minha idade e dos meus problemas de saúde, eu também decidi me aposentar do tênis profissional."