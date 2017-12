Hingis sofre para bater desconhecida na estréia em Londres

A suíça Martina Hingis, vencedora de cinco torneios de Grand Slam em toda a carreira e cabeça-de-chave número 9, passou por apuros nesta segunda-feira para avançar à segunda rodada do Aberto de Wimbledon. Num emocionante jogo na quadra 2 do All England´s Club, Hingis teve que salvar dois match points contra a desconhecida britânica Naomi Cavaday para ganhar a partida por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (1/7), 7/5 e 6/0. Atual número 232 do ranking mundial da WTA, Cavaday contou com o apoio da torcida local e poderia ter fechado a partida com 40/15 no placar quando vencia o segundo set por 5/4. Na primeira tentativa, mostrou nervosismo ao rebater uma bola na rede. Na segunda, foi vencida por um Winner de Hingis, que teve mais calma para vencer o game, o set em 7/5 e a partida com um pneu no terceiro set. Antes da chuva paralisar a rodada inaugural, por volta de 17 horas (horário local, 13 horas de Brasília), mais sete jogos foram encerrados. Confira os resultados: Kaia Kanepi (EST) 2 x 0 Tatjana Malek (ALE) - 6/1 e 6/4 Roberta Vinci (ITA) 2 x 0 Ashley Harkleroad (EUA) - 6/2 e 6/1 Laura Granville (EUA) 2 x 0 Aleksandra Wozniak (CAN) - 7/6 (7/4) e 6/3 Lucie Safarova (RCH) 2 x 0 Zuzana Ondraskova (RCH) - 7/5 e 6/2 Shahar Peer (ISR) 2 x 0 Tamarine Tanasugarn (TAI) - 7/5 e 6/2 Aiko Nakamura (JAP) 2 x 0 Martina Sucha (ESQ) - 7/5 e 6/2 Sybille Bammer (AUT) 2 x 0 Varvara Lepchenko (UZB) - 6/2 e 6/2