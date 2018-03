Hingis vence e avança em Roma A tenista número 1 do mundo, a suiça Martina Hingis garantiu sua vaga nas quartas-de-final do torneio de Roma, ao vencer a russa Elena Likhovtseva por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3. Também pela terceira rodada, a francesa Amelie Mauresmo bateu a eslovaca Daniela Hantuchova, por dois a um - parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. A argentina Paola Suarez venceu a suiça Emmanuelle Gagliardi (6/4 e 6/2) e a espanhola Arantxa Sanchez-Vicario derrotou a suiça Lina Krasnoroutska por 6/1 e 6/2.