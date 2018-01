Hingis vence e Kournikova perde outra Depois de levar um susto no primeiro set, a tenista suiça Martina Hingis reagiu e venceu a búlgara Magdalena Maleeva por dois sets a um, em partida válida pela segunda rodada do torneio de Filderstadt, na Alemanha. Hingis perdeu o primeiro set por 0/6, mas reagiu nos sets seguintes e virou a partida, ao fazer 6/4 e 6/2. Hingis precisa vencer para se manter no topo do ranking. A suiça chega a 12 torneios disputados sem vencer nenhum, numa situação inédita na carreira. Além disso, como venceu o torneio alemão no ano passado, precisa chegar às últimas rodadas para ser não ultrapassada pela norte-americana Jennifer Capriati - que hoje derrotou a holandesa Miriam Oremans por 6/1 e 6/4. A russa Anna Kournikova, por sua vez, perdeu mais uma. Em partida válida pela primeira rodada, Kournikova foi derrotada por Anne Kremer, de Luxemburgo, por dois sets a um - parciais de 4/6, 6/2 e 7/5.