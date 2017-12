Hingis vence em apenas 37 minutos Com um tênis arrasador, a suiça Martina Hingis garantiu nesta quarta-feira sua vaga na terceira rodada do US Open. A número 1 do mundo humilhou a russa Lina Krasnoroutskaya e venceu o jogo em dois sets a zero, em apenas 37 minutos. As parciais foram de 6/0 e 6/2. Também sem grandes problemas, as favoritas Lindsay Davenport, Serena Williams e Justin Henin venceram. Davenport precisou de apenas 42 minutos para derrotar a francesa Emilie Loit por 6-0 e 6-2. Williams também não tomou conhecimento da checa Denisa Chladkova e venceu o jogo com folga: 6/1 e 6/1. A belga Justine Henin passou por Patty Schnyder (SUI) por dois sets a um - 6/7 (7), 6/1 e 6/4.