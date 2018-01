Hingis vence mais uma em Dubai A tenista número 1 do mundo, a suiça Martina Hingis, não teve problemas hoje e passou para a terceira rodada do Torneio de Dubai, ao derrotar a sul-africana Joanette Kruger por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/1. A rodada teve ainda outros três jogos e duas supresas: na principal delas, a espanhola Arantxa Sanchez foi eliminada pela russa Lina Krasnourotskaya por dois sets a um 6/3, 5/7 e 6/3. A tunisiana Selima Sfar surpreendeu e venceu a austríaca Barbara Schett por 7/6 (7/5), 2/6 e 7/5. Por fim, a francesa Sandrine Testud superou a holandesa Miriam Oremans por dois a zero (6/3 e 6/4).