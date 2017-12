Hingis vence outra em San Diego A tenista suiça Martina Hingis se classificou hoje para as quartas-de-final do Torneio de San Diego, ao derrotar a norte-americana Alexandra Stevenson por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/3. Na próxima rodada, Hingis vai enfrentar a vencedora da partida entre a australiana Nicole Pratt e a japonesa Ai Sugiyama.