Hingis volta à carga contra Williams A briga entre a tenista número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis, e as irmãs Venus e Serena Williams ganhou hoje mais um round. Um dia depois de passar para a segunda rodada do US Open, Hingis declarou em Nova York, que as norte-americanas são beneficiadas pelo fato de serem negras. ?Ser negra sempre as favorece?, disse a suíça, em entrevista. ?Muitas vezes conseguem patrocinadores porque são negras. Sempre levam vantagens porque podem alegar estar sendo vítimas de racismo. Sempre podem dizer: ?estas coisas acontecem porque somos negras?, afirmou Hingis, irritada. As declarações foram muito mal recebidas. Para muitos americanos, Martina foi motivada pela inveja, já que não vence um Grand Slam desde 99, período em que as irmãs venceram três. Além disso, a suíça perdeu quatro dos últimos confrontos contra Venus.