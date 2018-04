Hocevar vence e garante vaga no Aberto da Austrália

O paulista Ricardo Hocevar conquistou vaga na chave principal do Aberto da Austrália, na madrugada deste sábado, ao vencer a terceira e última partida do qualifying do torneio. O brasileiro, que fará sua estreia em um Grand Slam, venceu o irlandês Conor Niland de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/3.

Com a vitória, o brasileiro, de 24 anos, se juntou a Thomaz Bellucci e a Marcos Daniel, os outros representantes do País na chave de simples. O Brasil ainda terá mais três tenistas nas duplas: André Sá, ao lado de Bellucci, Marcelo Melo e Bruno Soares e Marcos Daniel, que formará parceria com o austríaco Daniel Koellerer.

Hocevar, que era o único brasileiro no qualifying, mostrou grande reação para conquistar sua vaga no torneio australiano. Com um fraco início de jogo, ele perdeu o primeiro set em apenas 24 minutos, após vencer apenas um game. Mas Hocevar se recuperou na sequência e, com apenas dois erros não forçados nas parciais seguintes, eliminou o rival da competição.

Depois das três vitórias seguidas no quali, o brasileiro terá um grande desafio pela frente. Logo na primeira rodada, ele vai encarar o local Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo e finalista em 2005.