Hocevar vence em estreia no qualifying de Melbourne O brasileiro Ricardo Hocevar, único representante do país no qualifying para o Aberto da Austrália, começou bem em sua luta por uma vaga no primeiro Grand Slam do ano. Nesta quarta-feira, ele superou o russo Evgeny Kirilov em dois sets, com duplo 6/4, e ficou a duas partidas da chave principal.