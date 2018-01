Holanda aumenta vantagem na Davis A Holanda ficou mais próxima de ser o primeiro país a se classificar para as semifinais da Copa Davis. Na primeira partida do dia, o holandês Jan Simerink derrotou o alemão Nicolas Kiefer e agora há pouco o tenista Raemon Sluiter bateu David Prinosil por 3 sets a 0, parciais de 6-1, 6-3 e 7-6 (7/3). As seleções voltam a se enfrentar neste sábado para o jogo de duplas. Caso os tenistas Sjeng Schalken e Paul Haarhuis vençam David Prinosil e Jens Knippschild, a Holanda terá garantida a sua vaga na próxima fase da competição. O vencedor deste duelo enfrenta o ganhador de Suíça e França.