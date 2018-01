Holanda e Suécia se classificam A Holanda conseguiu se classificar pela primeira vez para as semifinais da Copa Davis ao vencer a Alemanha por 3 a 0. A dupla Paul Haarhuis e Sjeng Schalken passou por David Prinosil e Jens Knippschild, com parciais de 6/3, 6/4, 4/6 e 6/2. Os holandeses devem enfrentar França ou Suíça na disputa por uma vaga na final. Ontem a Holanda obteve uma vantagem de 2 a 0 sobre os alemães nos jogos individuais, com as vitórias de Jan Siemerink sobre Nicolas Kiefer (parciais de 6/3, 7/6, 3/6, 6/3), e de Raemon Sluiter sobre Prinosil, com parciais de 6/1, 6/3 e 7/6. Em Malmoe, na Suécia, os anfitriões obtiveram a classificação ao vencer a Rússia por 3 a 0. Jonas Bjorkman e Simon Aspelin bateram Yevgeny Kafelnikov e Andrei Olhovskiy com parciais de 4/6, 6/1, 7/5, 6/7 (2/7) e 6/2. A equipe sueca vai enfrentar o vencedor de Brasil e Austrália nas semifinais. A vantagem sueca veio das vitórias de Thomas Johansson sobre Kafelnikov (6/4, 1/6, 7/6 (12-10), 3/6 e 6-2) e de Magnus Norman sobre Mikhail Yuzhny - 7/6 (11/9), 6/4 e 6-2, ontem, nos jogos individuais.