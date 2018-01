Holanda e Suécia vão às quartas da Davis Holanda e Suécia se classificaram neste domingo para as quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis. A Holanda eliminou o Canadá por 3 a 1. Já a Suécia fechou o confronto diante da Austrália em 4 a 1. Martin Verkerk deu o último ponto para a Holanda ao vencer hoje Frank Dancevic, por 6/7 (5-7), 6/2, 7/5 e 6/3, em Maastricht. Agora, os holandeses esperam o final do confronto entre República Checa e Espanha para conhecerem seu próximo adversário. Em Sydney, Jonas Bjorkman fez o terceiro ponto para a Suécia, ao derrotar Mark Philippoussis por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-2 e 6-2. Em seguida, Thomas Enqvist bateu Wayne Arthurs por 2 a 1, com 7-6 (10-8), 3-6 e 6-4, e fechou a série em 4 a 1. A Suécia vai enfrentar os Estados Unidos, que já haviam garantido classificação, no sábado, diante da Áustria.