Holandês bate Coria e vai à final O Torneio de Roland Garros terminou nesta sexta-feira para o argentino Guillermo Coria. O tenista, que tentava seu primeiro título em Grand Slam e que já havia eliminado o super-favorito Andre Agassi, foi derrotado hoje nas semifinais pelo surpreendente holandês Martin Verkerk, em duas horas e quarenta minutos de jogo. Verkerk venceu por 3 a 0, com parciais de 7-6 (7-4), 6-4 e 7-6 (7-2) e, com isso, pôs fim ao sonho de Coria de se transformar no primeiro finalista argentino de Roland Garros em 21 anos. O façanha ficou por conta do holandês. Aos 24 anos, 46º do ranking mundial, ele se transformou no primeiro holandês a disputar uma final de Roland Garros. Na final, Verkerk vai enfrentar o vencedor do duelo entre os espanhóis Juan Carlos Ferrero e Albert Costa, que jogam na seqüência. Este jogo será a reedição da final do ano passado, quando Costa levou a melhor e conquistou o título.