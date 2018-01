Holandês conquista Torneio de Milão O tenista holandês Martin Verkerk surpreendeu o russo Yevgeny Kafelnikov e conquistou neste domingo o título do Torneio de Milão, na Itália, que distribuiu US$ 380 mil em prêmios. Na final, Verkerk ganhou de Kafelnikov por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/5.