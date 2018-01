Holandês é ?freguês? de Guga Pela segunda vez no Masters Series de Montecarlo, Guva vai ter pela frente um conhecido "freguês". Primeiro foi o espanhol Fernando Vicente, agora é o holandês Sjeng Schalken, jogador que já perdeu seis vezes para o brasileiro e não conquistou uma vitória sequer. Apesar deste retrospecto, Schalken é um jogador perigoso. Costuma tirar favoritos dos torneios. Possui também um saque muito forte e seu estilo adapta-se melhor às quadras rápidas. O jogo deve começar às 10 horas de Brasília, com transmissão pela SporTV. As seis vitórias de Guga foram as seguintes: três delas em 1997, em Indian Wells por 6/3 e 6/3; no US Open por 6/4, 6/4 e 6/2; e em Moscou por 6/7, 7/6 e 7/6. As outras três foram em 1999: Indian Wells, 6/2 e 6/3; Roland Garros, 6/2, 6/4 e 6/3; e Indianápolis, 6/4 e 6/2. "Não acreito em nada fácil para este jogo", afirmou Guga. "Ninguém chega as quartas-de-final de um Masters Series sem estar jogando bem." Surpresa - O campeão do ano passado, o francês Cedric Pioline caiu nas oitavas-de-final, ao perder para o marroquino Hicham Arazi por 6/4 e 6/3. Outro resultado que pode ser considerado surpreendente foi a vitória do inglês Tim Henman, conhecido jogador de saque e voleio, que também no saibro faz boa campanha, ao derrotar o espanhol Albert Costa por 2/6, 7/6 (8/6) e 6/1. Nos outros jogos, Roger Federer (Suíça) ganhou de Arnaud Di Pasquale (França) por 6/1 e 6/2; Sebastien Grosjean (França) de Magnus Gustafsson (Suécia) por 6/4 e 6/3; Guillermo Coria (Argentina) de Galo Blanco (Espanha) por 7/5 e 6/1; Alberto Martin (Espanha) de Mikail Youzhny (Rússia) por 6/3 e 6/4; e Sjeng Schalken (Holanda) de Jerome Gomard (França) por 3/6, 6/0 e 6/1. Rodada - A rodada desta sexta-feira começa às 5 horas de Brasília, com Coria x Martin, seguido de Henman x Arazi, Federeder x Grosjean e Guga x Schalken.