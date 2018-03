Holandês e neozelandês vencem argentinos e vão à final das duplas no Brasil Open

O holandês Wesley Koolhof e o neozelandês Artem Sitak avançaram à final da chave de duplas do Brasil Open, neste sábado. No encerramento da rodada do dia, eles derrotaram os argentinos Carlos Berlocq e Nicolas Kicker pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3, no saibro do Ginásio do Ibirapuera.

Dominantes do início ao fim, Koolhof e Sitak faturaram três quebras de saque ao longo da partida e não perderam o serviço em nenhum momento. Para tanto, precisaram salvar dois break points, ambos no segundo set. No primeiro, praticamente não foram ameaçados em quadra.

Na decisão, marcada para este domingo após a final de simples, Koolhof e Sitak terão outra dupla argentina pela frente. Eles vão enfrentar desta vez a parceria formada por Federico Delbonis, que já foi campeão de simples no Brasil Open, e Maximo González. Os argentinos foram os responsáveis por eliminar o brasileiro Rogério Dutra Silva e o checo Roman Jebavy na semifinal, disputada na noite de sexta-feira.